“Hükümet ülkenin öncelikli ihtiyaçlarını görmezden geliyor”

Yolların altyapısı, korkuluk, ışık gibi eksiklerin yanı sıra Girne Hastanesi ihalesinin de 2 yıldır yapılamamasının son iki azınlık hükümetinin ayıbı olduğunu anlatan Rogers, ikinci kez ihaleye çıkılması sonrasında ihaleyi alan firmanın döviz artışı nedeniyle yeniden masaya oturmak istediğini ancak hükümetin buna yanaşmayarak ihalenin yeniden iptalinin söz konusu olduğunu belirtti.

Girne’nin artan nüfusu nedeniyle mevcut hastanenin artık ihtiyacı karşılayacak kapasitede olmadığını aktaran Rogers, yeni hastanenin bitirilerek ameliyathanesi ve yoğun bakımı ile tam teşekküllü bir merkez olarak hizmet verir hale gelmesinin Girne halkını olduğu kadar Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yığılmayı da rahatlatacağını ifade etti.

Güzelyurt hastanesinin de henüz tamamlanmadığını hatırlatan Rogers eğitim alanında da ciddi aksaklıklar olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdürdü:

“Devlet okullarındaki eksiklikleri devamlı söylüyoruz. Geçen gün Şehit Tuncer İlkokulu’ndaydım. Okul Aile Birliği, kendi imkanlarıyla, bağış toplayarak uzaktan eğitime zemin hazırlamak için internet altyapısı oluşturmaya çalışıyor. Pandemiyle birlikte sıkıntı yaşanan alanlardan biri eğitim oldu. Bu dönem okulların yüz yüze eğitime açık olması çok olumludur ama temaslı veya pozitif olduğu için okula gelemeyen öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi gerekiyor. Bunun için de devlet okullarında uzaktan eğitim için sistem oluşturulması lazım. Özel okullarla devlet okulları arasındaki açık büyüdü. Devlette okuyan çocuklarımıza fırsat eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Ülkenin elzem sorunları varken buna duyarsız bir hükümetle karşı karşıyayız, seçimleri değil halkın sorunlarını öncelik yapacak bir hükümete ihtiyaç var. Tam da bu yüzden meclisteki iradenin yenilenmesi önemli.”

“HALKIN PARTİSİ, KAZANDIĞI TECRÜBEYLE, GEREKEN SORUMLULUĞU ALMAYA HAZIRDIR”

Seçimlere sayılı günler kala, vatandaşlardan edindiği izlenimleri aktaran Jale Refik Rogers, pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın gündeminin seçim olmadığını ifade etti.

Rogers, “Şu anda halkın hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Son iki azınlık hükümeti döneminde de durum böyleydi.

Özellikle Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle ve pandeminin getirdiği sıkıntılı koşullarla birlikte, insanların alım gücü düştü. Dolayısıyla vatandaş bu sorunların içinde olduğu için seçim çok gündeminde değil. Ancak bu sıkıntıların da çözümü yine seçimdir. Sadece o meclisteki iradeyi yenileyebilirsek, memleket yararına iş yapma gailesi olan insanları yönetime getirirsek sorunları çözebiliriz. Halkın Partisi’nin son iki hükümette yer almaması halka HP’yi aratan bir dönem oldu. Halkın Partisi, halkın yararına bir çaba içinde oldu. Halk, özellikle kriz yönetiminde partimize güveniyor. Kazandığımız tecrübeyle birlikte, gereken sorumluluğu almaya hazırız” diye konuştu.

“OMİCRON’UN HIZLI YAYILDIĞI DÜŞÜNÜLEREK DENETİMLER SIKILAŞTIRILMALIDIR”

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte temaslı takip sisteminin çöktüğünü, Sağlık Bakanlığı’na ulaşılamadığını söyleyen HP Milletvekili Rogers, Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir yükseliş olan bir döneme girildiğini, günlük sayılardaki dalgalanmanın pozitif kişilere erişilemediğinin göstergesi olduğuna işaret etti.

Omicron’un hızla yayılan bir varyant olması sebebiyle, pandemi kurallarının uygunlamasının ve devletin bu uygulamaları sıkı bir şekilde denetlemesinin elzem olduğunu söyleyen Rogers görüşlerini şu sözlerle açıkladı:

“Vaka sayılarına bakıyoruz; bir gün 300, bir gün 600 çıkıyor. Bu pozitif vakalara ulaşılamadığını gösteriyor. Tespit edilen vakalar buzdağının görünen kısmı. Aramızda gezen birçok pozitif vaka var. Temaslı takip konusunda vatandaşın şikayetleri var. Bu noktada çağrı merkezinin güçlendirilmesi ve konuya hakim, eğitimli kişilerin telefona bakması önemli. Aslında bir basit websitesi yapılarak halkın hangi durumda ne yapması gerektiği anlatılabilirdi. Pandemide iki seneyi dolduruyoruz ama hala daha vatandaşın sağlıklı bilgi alabileceği bir websitesi de yoktur. Önümüzdeki günlerde vaka sayıları daha da artacaktır. Çok sayıda ülkede, Omicron’un hızlı yayılması nedeniyle birkaç hafta içinde vaka sayılarında %70 artış yaşandı. Böyle bir artış hem yoğun bakım hem de hastane kapasitesini zorlayacaktır. Bu noktada bir seferberlik yapılması, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına destek vermesi şarttır. Diğer önemli bir unsur ise pandemi kurallarının uygulanıp uygunlanmadığının devlet tarafından denetlenmesidir. Herhangi bir denetimden kaçınan bir hükümetle karşı karşıyayız, o yüzden halk kendi önlemini almalı aşısını olup kurallara uymalıdır.”