Hükümetin görevi!

Toplumsal birliği yerine getirip, herkesin çok çalışkan, çok üretici olmasını sağlayıp, vergi adaletini en üst seviyede sağlamlaştırmak lazım.

Üretmeliyiz anlayacağınız!

Üretmeli, kazanmalı ve vergisini vermeliyiz!

-*-*-

Adalete herkesin güvenmesini sağlamak lazım.

Mahkemelerimize – yargımıza güvenmeliyiz!

Yargı daha hızlı olmalı mesela!

-*-*-

Ülkenin huzurlu bir coğrafya olmasını başarmak lazım.

Yani iç güvenlikle suç oranlarını en aza indirebilmeliyiz!

Hırsızlık – cinayet oranlarını düşürmeliyiz!

-*-*-

Genel refahı sağlamlaştırmak, kimsenin gelecek endişesi olmadığı ortamı yaratmak lazım.

Yani ekonomi!

Yani istihdam!

Yani yatırım!

-*-*-

Ve özgürlük.

Vatandaşlarının her açıdan özgür olmaları için yoğun çaba sarf etmek lazım.

Özgür vatandaşlar yaratmalıyız!

Özgür düşünebilen gençler!

Vatandaşının her türlü özgürlüğünü korumak için de çırpınmalıyız!



-*-*-

Konut ve üretim amaçlı arazilerin “insanlar için” vazgeçilmez olduğunu bilip, bu konuda en küçük bir şaibe yaratmayacak kurallar düzenini kurmak lazım.

Adil arazi dağıtımı, kiralaması yapabilmeliyiz!

-*-*-

Herkesi eğitmek lazım.

Akademik anlamda değil bu…

Her açıdan eğitimdir.

Meslek kazandırmak için eğitim, mesleği geliştirmek için eğitim…

-*-*-

Sosyal güvenliği sağlamak lazım.

Ama herkese eşit şekilde bir emekliliği başarmak.

Kimsenin gelecek endişesi olmamalıdır mesela!

Devlet – özel ayrımcılığı ortadan kaldırılmalıdır!

-*-*-

Toplum sağlığında tartışmasız kaliteye ulaşabilmek lazım.

Ulaşmak lazım.

Hastanelerimiz için, “yetersiz” diyememeli kimse!

-*-*-

Ulaşım konusunda, vatandaşın her türlü mağduriyetini önlemek lazım.

Toplu taşımacılıkta kaliteyi, hava ve deniz limanlarında mükemmelliği, yollarda sağlamlığı, kazalarda düşük oranları hedeflemeliyiz.

Yollarda ölmemeliyiz, beklememeliyiz, muhteşem hava ve deniz limanlarımız olmalı ve tanınmalı!

-*-*-

Çağımızın en önemli “olmazsa olmazı” olan iletişimde, Dünya’nın gerisinde olmamak lazım.

İletişim teknolojisini eğitim başta olmak üzere, her alanda kullanabilmeliyiz.

-*-*-

Enerji sıkıntısı yaşamamak için yatırımlar yapmak lazım.

-*-*-

Çevreyi en üst düzeyde korumak lazım.

-*-*-

“HÜKÜMETİN GÖREVİ” değil mi bunlar?

Evet görevidir.

-*-*-

Peki, bu görevi yapamayacak insanlar mı var hükümette?

Bence hayır!

Bu işi çok iyi yapabilecek insanlar var!

-*-*-

Peki niye yapamıyoruz?

Niye yapamıyorlar?

-*-*-

Niye gazeteler, “suyumuzun kalmadığını, dağlarımızın oyulduğunu, yollarımızın yarıldığını, işsizliğin arttığını, esnafın battığını, tarım – hayvancılığın bittiğini, sütün yollara döküldüğünü, hırsızlığın tavan yaptığını, garip cinayetleri, ev sahibi ile kiracıların parçalanmak üzere olduğunu, bankacıların yasalardan şikayet ettiğini, vatandaşın borçtan anasının ağladığını, gazetecilierin bilişim yasasına ‘sansürcülük’ dediğini” yazıyordu?

Niye?

-*-*-

Gazeteciler vatan hainiydi de ondan mı?

Gazeteleri Rumlar mı yayınlıyor da ondan mı?

Gazeteler, gazetecilier Yunanistan’dan ve Ermenistan’dan mı finanse ediliyor da onun için mi?

-*-*-

Hamasetle kurulan bu düzenin devamıdır bazılarımızın derdi!

Budur rezaletin sebebi!

