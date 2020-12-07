HÜR-İŞ: “ASGARİ ÜCRET YILBAŞINDAN ÖNCE MUTLAKA BELİRLENMELİ”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu’nun Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretlinin hükümeti kurma çalışmalarını bekleyemeyeceğini belirterek, sürekli asgari ücretliye bedel ödetilmekten vazgeçilmesini istedi.

Serdaroğlu, şu an orada bir bakan vardır. Bürokratlar vardır. Asgari ücretin belirlenmesinde bir engel olmadığını ifade ederek, hafta içinde yapılması gereken toplantının gününün belirlenmesi için Çalışma Bakanlığı’nı göreve davet etti.

BU HAFTA RAKAMLAR KONUŞULACAK

Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlette devamlılık esastır. Yeni bakan geldiğinde de görüşmelere kaldığı yerden devam edebiliriz. Bu hafta masada rakamlar konuşulacak. Asgari ücret yılbaşı gelmeden belirlenmelidir. Gelecek olan hükümeti de bu konuda şimdiden uyarıyoruz.”