Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Çin uzaya yapay Ay fırlatacak
Çin uzaya yapay Ay fırlatacak
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?
Sağlıklı ve güçlü kemikler için...
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
banner40

Hür-İş: “Döviz gerilerken, zam ve vurgunculuk hala devam ediyor”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), döviz kurları düşerken, Türkiye’de başta temel gıda maddelerinde seferberlik ilan edilirken, ülkede  vurgunculuk, zam ve soygunun hala devam ettiğini kaydederek, hükümeti eleştirdi.

19 Ekim 2018 Cuma 13:50
Hür-İş: “Döviz gerilerken, zam ve vurgunculuk hala devam ediyor”

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, ekonomik  olumsuzluklardan  en çok  emekli, asgari ücretli ve dar gelirli kesimin etkilendiğini vurguladı.

Çaluda, 2018 yılı enflasyonunun  yüzde  40 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ancak emekçilere yüzde 20 civarında yansıtılacağının Maliye Bakanı tarafından açıklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hür-İş Federasyonu olarak, 4’lü koalisyon hükümetinin ekonomik başarısızlığı, stokçu ve vurgunculara karşı çare bulamaması, mutfakta yanan ateşi söndürmenin ve en önemlisi 2 bin 279 TL net asgari ücret alan insanlarımızı açlığa, yoksulluğa ve hırsızlığa teşvik etmesi hükümetin sadece sanal hükümet olmasıdır. Hür-İş Federasyonu olarak hükümete soruyoruz; 2018 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için ne zaman adım atacaksınız?”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hür-İşDövizZamVurgunculukHükümetEleştiriHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-KKTC arasında “arşiv” alanında protokol
Türkiye-KKTC arasında “arşiv” alanında protokol
Şehit Tuncer İlkokulu’na yaptırılan Dr. Küçük Büstü açıldı
Şehit Tuncer İlkokulu’na yaptırılan Dr. Küçük Büstü açıldı
Erhürman, Mersin Limanı’nda incelemelerde bulundu
Erhürman, Mersin Limanı’nda incelemelerde bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim