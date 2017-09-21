HÜR-İŞ, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti

HÜR – İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, federasyona bağlı sendikalar adına kış saati uygulamasına geçilmemesi çerçevesinde kamuda düzenlenen mesai saatleri ile ilgili Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a yazılı bildiri sundu.

HÜR – İŞ Federasyonu, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sunduğu bildiride, yaptığı çalışmalar sonucunda kamuda çalışan üyelerin de talebi doğrultusunda 30 Ekim 2017 – 19 Şubat 2018 tarihleri arasında Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 8.30’da başlayıp 12.30’a kadar devam eden ve yarım saat öğle arasının ardından 13.00’da başlayıp 16.45’te sona erecek mesai saatlerinin değiştirilerek, yarım saatlik öğle arasının kaldırılmasını ve mesainin 08.30’da başlayıp 16.15’te sona ermesini; Perşembe günleri ise 08.30 – 12.30 /13.00 – 18.00 olarak belirlenen mesai saatinin aynı şekilde uygulanmasını talep etti.

HÜR – İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, sunduğu bildiride kamuda mesai saatlerinin; okul saatlerinin, devlet işleyişinin ve çalışanların isteklerinin de dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, mesai saatlerinin düzenlenmesi konusunda yaratılan kaotik ortamın uzlaşı ve sağduyu ile ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.