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Hürses, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

29 Ekim 2021 Cuma 15:15
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Hürses, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
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UBP PM adayı Özen Hürses 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Özen ,"Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Özen Hürses'in Biyografisi:

1979 yılında Gazimağusada doğdu. 1996 yılında Gazimağusa Türk Maarif Kolejinden mezun oldum. 2000 yılında DAÜ hukuk fakültesini ikincilikle bitirdi.  Bilahare İngilerede University of Leicesterde Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanlarında yüksel lisans yaptı.2003 yılında Lefkoşaya yerleşti ve hukuk büromu açtı.Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yaptı. KKTC meclisi tarafından seçilerek 2017-2020 yılları arasında yüksek adliye kurulu üyeliği yaptı. UBP partisi içinde disiplin ve yönetim kurullarında görev yaptı. Avukatlık mesleğinin yanında tapu satış memuru. Ayrıca 18 yıllık avukat olup Lefkoşa ve Girne ofislerimde mesleğimi icra ediyor.

Son Güncelleme: 29.10.2021 16:50
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