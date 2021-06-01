İç savaş çıkarırız!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım Bakanlığı önünde başlayan ve ardından Meclis önüne taşınan eylemi ikinci gününde devam ediyor.

Birlik Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi yaptığı açıklamada dün Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmede uzlaşıya varılamadığını ‘kaynak yok, eyleminizi sonlandırın’ cevabıyla karşılaştıklarını bildirdi.

Çetereisi, eylemi sonlandırmayacaklarını gerekirse Polisle de karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını bildirdi.

Çetereisi ‘iç savaş çıkarırız yine de yolumuzdan dönmeyiz’ dedi.

‘Dayanacak gücümüz kalmadı’ diyen Çetereisi ‘bu hayvancı buradan gitmeyecek, azalmayacağız, çoğalacağız, Lefkoşa’yı yıkacağız yine de yolumuzdan dönmeyeceğiz’ ifadelerini kullandı.

Kaynak : Ses Kıbrıs