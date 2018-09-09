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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Türkiye ile hiçbir sorunumuz yok

09 Eylül 2018 Pazar 09:28
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Türkiye ile hiçbir sorunumuz yok

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ada TV’de Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu programda konuştu. Baybars Başbakan Tufan Erhürman’ın Ankara dönüşünde açıkladığı “Tünelin Ucunda Işık görünmüyor” ifadesini yorumladı.

Baybars, gazete manşetlerine yansıyan Başbakan Tufan Erhürman’ın “Tünelin ucunda Işık Görünmüyor” sözleriyle, aslında ekonominin şu anda istikrara kavuşacak durumu yok demek istediğini söyledi. Bu ışık yok anlamı Türkiye ile ilişkiler anlamında sakın yanlış anlaşılmasın diye konuşan Baybars, sanki Türkiye’den para istendi ve ret cevabı alındı da “Biz öldük bittik” şeklinde yanlış algılanmasın dedi. 
Baybars, Türkiye ile yapılan görüşmelerde ciddi anlamda bir ilerleme ve talepler konusunda karşılıklı görüşmeler olduğunu, özellikle Türkiye’de de yapılan seçimler sonrası bir sistem değişikliği yaşandığını belirtti. 

Kıbrıs’tan sorumlu bakanlığın ortadan kalması gibi bazı değişikliklerin yaşanması, sistemle ilgili aksaklıklara sebebiyet verdiğini savunan Baybars, kaynakların gecikmesinin tamamen bunlardan olduğunu ifade etti. 

Bu sebepten Türkiye Hükümeti’nin KKTC Hükümetine karşı aldığı olumsuz bir tavır olmadığını yineleyen Baybars ilişkilerimiz planlandığı gibi yürüyor ifadesini kullandı. Baybars Salı günü Türkiye’ye giderek mevkidaşı bakanla görüşeceğini de söyledi. 

KAYNAK: STAR KIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsTürkiyeİçişleriHaberKKTC
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Vatansever 2018-09-09 09:51:35

Turk ve Turkiye Dusmani o koltukta oturamaz sehitlerin ruhunu sizlatiyor.Daha fazla canimizi sikmasan defol oradan.Nursuz yaratik

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