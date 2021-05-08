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İçişleri Bakanı Evren, Mescid-İ Aksa Saldırılarını Kınadı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İsrail silahlı güçlerinin dün akşam, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara karşı gerçekleştirdiği saldırıları  “esefle” kınadığını  belirtti. 

08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:13
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İçişleri Bakanı Evren, Mescid-İ Aksa Saldırılarını Kınadı

Evren yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“İsrail terörünün ve şiddet kültürünün son bulması için tüm dünya devletlerinin bu vahşete daha fazla sessiz kalmaması, sesini yükseltmesi şarttır.  
Ramazan ayının içinde olduğumuz bir dönemde, İsrail güçlerinin sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları sonucu yaralanan Filistinli kardeşlerimize ve saldırılar sırasında görev başında yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Kutlu EvrenMescidi Aksa
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