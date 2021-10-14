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İçişleri Bakanlığı icralık oldu!

İçişleri Bakanlığına icra geldi... Rakam 560 bin sterlin ve faizi! Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, borcun bir miktarını ödeyeceğini açıklayınca, icra işlemi durduruldu.

14 Ekim 2021 Perşembe 09:26
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İçişleri Bakanlığı icralık oldu!
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İçişleri Bakanlığına icra geldiği bildirildi.

 Avukat Öncel Polili, miktarın 560 bin Sterlin ve faizi olduğunu aktardı.

Lefkoşa’daki Fina Benzin İstasyonu’nun olduğu yere KKTC makamlarınca 1986 yılında tapu verilmesi nedeniyle durumun yaşandığını belirten Polili, bölgenin bir Maronit malı olduğunu ve Bakanlığın davayı kaybetmesine rağmen gerekli ödemeyi yapmaması dolayısıyla icranın gerçekleştiğini ifade etti.

Bakanlık bir miktar ödeme yapacak

Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'bir miktar ödeme yapılacağı' bildirilince icra işlemi durduruldu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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