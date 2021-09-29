Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
banner107

İçişleri Bakanlığı’nda 2 pozitif vaka!

İçişleri Bakanlığına bağlı Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğünde görevli iki personelin PCR testi pozitif çıktı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 20:51
477 Okunma
İçişleri Bakanlığı’nda 2 pozitif vaka!
banner108

İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, rutin tarama testleri sonucunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğünde görevli iki personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Bakanlık, söz konusu nedenden ötürü Yerel Yönetimler Müdürlüğü’nün tamamını, Muhaceret Dairesi Müdürlüğünü’nün ise temaslı olan bölümlerinde 7 Ekim tarihine kadar hizmete ara verildiği bildirildi.

Bu süre zarfında Muhaceret Dairesi’nde yaşanan kısmi kapanma dışında kalan İkamet İzinleri, Beyaz Kimlik ve Pasaport işlemlerini yürüten bölümlerin açık olduğu aktarılan açıklamada, şimdilik hizmet verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavoğlu: "Cumhurbaşkanı da gitmeyecek o zaman, oturacak oturduğu yerde"
Manavoğlu: "Cumhurbaşkanı da gitmeyecek o zaman, oturacak oturduğu yerde"
Arıklı: "Gerçek anlamda bir devrim"
Arıklı: "Gerçek anlamda bir devrim"
Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşmaya ilişkin karar TC Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşmaya ilişkin karar TC Resmi Gazete'de
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim