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İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere “hijyen” uyarısı

İçişleri Bakanlığı, derneklerin, gerek genel kurulları gerekse diğer yürütecekleri çalışmalarında Sağlık Bakanlığı uzmanlarının belirttiği önemli kuralları uygulanması ve genel hijyen tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarını yürütmeleri konusunda uyarıda bulundu

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:55
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İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere “hijyen” uyarısı

İçişleri Bakanlığı, derneklere hijyen kuralları konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık, derneklerin, gerek genel kurulları gerekse diğer yürütecekleri çalışmalarında Sağlık Bakanlığı uzmanlarının belirttiği; “toplu yerlerde girişte ateş ölçer ile kontrol yapılması, mesafe kurallarına uygun davranılması, maske ve eldiven takma zorunluluğuna dikkat edilmesi” gibi önemli kuralları uygulanması ve genel hijyen tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarını yürütmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “23/2016 sayılı Dernekler Yasasının 7’nci maddesinde” her derneğin kendi tüzüğünde genel kurul toplantılarının şekli ve zamanının belirtildiğini kaydetti.

İlgili yasanın 20’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında ise; “Dernekler ve üst kuruluşlar, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl mart ayı sonuna kadar ilgili ilçe kaymakamlığına vermekle yükümlüdürler” dendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması ve idarenin tatil edilmesi sebebiyle İdare’den kaynaklanan zorunlu haller sonucu Dernekler Yasası’nda yer alan ve yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi mümkün olmamıştır.

Bu nedenle; 01/03/2020 ile 31/05/2020 tarihleri (her iki tarih de dahil) arasında, tüzükleri gereğince genel kurul yapma yükümlülüklerini yerine getiremeyen derneklerin bu yükümlülüklerini 01/06/2020 tarihi itibarıyla 31/07/2020 tarihine kadar yerine getirmelerine, derneklerin ayrıca her yıl mart ayı sonuna kadar ilgili ilçe kaymakamlığına vermekle yükümlü oldukları beyannameleri ise; yine 31/07/2020 tarihine kadar ilgili ilçe kaymakamlığına sunmaları uygun bulunmuştur.

Derneklerimizin gerek genel kurulları, gerekse diğer yürütecekleri çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının belirttiği, toplu yerlerde girişte ateş ölçerle kontrol yapılması, mesafe kurallarına uygun davranılması, maske ve eldiven takma zorunluluğuna dikkat edilmesi gibi önemli kuralların uygulanmasının ve genel hijyen tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarını yürütmelerinin kamu sağlığının korunması açısından oldukça önemli olduğunu hatırlatır, tüm derneklerimize çalışmalarında başarılar dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıHijyenKoronavirüsCoronavirüs
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