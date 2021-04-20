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İçkiyi pantolonunun içine sokmuş

Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Kiler marketten içki çalan zanlı H.Ö tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Nisan 2021 Salı 13:28
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İçkiyi pantolonunun içine sokmuş

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç huzurda bulunan zanlının 16Nisan 2021 tarihinde 12.35 - 12.45 saatleri arasında Kermiya’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kiler isimli süper markete müşteri olarak giderek içki reyonunda bulunan toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75 lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten çıkararak çaldığını söyledi.

Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek evinde yakalandığını söyledi.

Polis yapılan aramada söz konusu içkilerin bulunmadığını ve halen aranmakta olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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