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İcra ve mazbataya erteleme

Resmi Gazete’de gece yarısı yayınlanan kararla borçlara yönelik yaptırımlar ötelendi.

10 Aralık 2021 Cuma 10:40
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İcra ve mazbataya erteleme
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Covid-19 Pandemisi büyüyen ekonomik kriz, Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı ve yönetim boşluğunun ardından yaşanan yoksullaşma sürecinde, icra ve mazbataya 7 ay erteleme geldi.

Resmi Gazete’de gece yarısı yayınlanan kararla borçlara yönelik yaptırımlar ötelendi.

İşyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümler ertelenirken, borçlular geçici de olsa nefes aldı.

Kararda, “Halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatının ve/veya icrasının ertelenmesi ile ilgili kurallar düzenlenmektedir” dendi.

Gerekçe şöyle özetlendi:

“Korona Virüs (COVID-19) nedeniyle yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatının ve/veya icrasının ertelenmesi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla bu Yasa Gücündeki Kararname hazırlanmıştır.”


Anayasa'nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu yaptığı Yasa Gücünde Kararname ile “Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerleıinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatınm Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ilan etti.

Kararda “Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer ve 01.07.2022 tarihinde yürürlükten kalkar” dendi.

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