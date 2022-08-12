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İddialar, gerçeği yansıtmıyor!

Dışişleri Bakanlığı, Yenierenköy Belediyesi, Yenierenköy Muhtarlığı ve Yenierenköy’deki bazı Sivil Toplum örgütleri adına basına yapılan ortak açıklamada, 8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenen tören ve protokol çalışmaları hakkında önceden kendileriyle istişarede bulunulmadığı iddiasında bulunulduğunu belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

12 Ağustos 2022 Cuma 19:56
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İddialar, gerçeği yansıtmıyor!


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’nın, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü Anma, 14 Ağustos Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Anma ve 15 Ağustos Taşkent Şehitlerini Anma günleri törenleri için, ilgili kurum ve kuruluşlara, 22 Temmuz 2022 tarihinde davet yazısı göndererek, 28 Temmuz 2022’de saat 11.00’de Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda gerçekleşen hazırlık toplantısına davet ettiği vurgulandı.

 “Anılan toplantı davet yazısı, Erenköy Mücahitler Derneği ve Yenierenköy Belediye Başkanlığı’na da faks yoluyla iletilmiş ve davetin her ikisine de ulaştığı faks onayı ile teyit edilmiştir” denilen açıklamada şöyle denildi:

 “İlgili toplantıya Erenköy Mücahitler Derneği temsilcisi katılmış, Yenierenköy Belediyesi’nden herhangi bir katılım olmamıştır. Bunun üzerine Yenierenköy Belediyesi telefon ile aranmış, Belediye Başkan Vekili asistanına, ‘İlgili toplantıya Belediye’den herhangi bir katılım olmadığı, Belediye Başkan Vekili’nin törende konuşması ve anıta çelenk sunmasının tören programında yer aldığı’ bilgisi sözlü olarak da hatırlatılmıştır. Yenierenköy Belediyesi’nden ‘tören programının bilgilerinde olduğu’ yanıtı alınmıştır. Belediye Başkan Vekili Sayın Küfi Tulga 8 Ağustos günü törene katılarak, Yenierenköy Belediyesi adına anıta çelenk sunmuş, konuşmasını da yapmıştır.

Geçmiş yıllardaki hazırlık toplantılarına, Yenierenköy Belediye Başkanı’nın bizzat katıldığını da bu vesileyle hatırlatırız.

Hal böyle iken, adı geçen kuruluşların, ‘etkinliklerle ilgili kendileriyle önceden istişarelerde bulunulmadığı’ iddiasının gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı bir açıklama olduğunu üzülerek belirtmek isteriz.

Bu vesileyle, bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad eder, hayatta olan gazilerimize ve kahraman Erenköylülere saygılar sunarız.”

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