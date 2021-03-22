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"İddiaları ispat etsinler, vekillikten istifa ederim"

Sağlık eski Bakanı Ali Pilli, TV2020’de “Cemre Akar ile 360 Derece Gençler Soruyor” programına konuk oldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:48
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"İddiaları ispat etsinler, vekillikten istifa ederim"

Ali Pilli, Pandemi Hastanesi’ne istihdam edilen 200 kişiden 130’unun kayıp olduğu iddialarıyla ilgili net konuşarak, Başbakan Ersan Saner’in kendisi üzerinde algı yaratmaya çalıştığını savundu.

Başbakan Saner’in bazı piyonlarının olduğunu öne süren Pilli, “Kayıp hemşireleri çıkıp ispat etsinler. Böyle bir şey varsa ben milletvekilliğinden istifa ederim. Benim görevim boyunca bu çocuklar görevlerinin başındaydı” ifadelerini kullandı.

Bahse konu 130 sağlık çalışanının görevlerinin başında olduğunu dile getiren Pilli, “Başbakan önce benim için uykusuz, yorgun gibi ifadelerle algı yaratmaya çalıştı. Aynı şeyi yapıyor. Bazı insanları konuşturuyor” iddiasında bulundu.

Pilli, toplum nazarında küçük düşürülmeye çalıştığını ifade ederek, kayıp 130 sağlık çalışanı hakkında “Başbakan bunun cevabını verecek” diye konuştu.

(KIBRIS POSTASI)

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli
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