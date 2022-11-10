İEZB’NİN ATATÜRK HASSASİYETİ

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 84. yılında andı. “Ulu Önder, savaşın ve korkunun hâkim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen insanlara ilham vermeye devam ediyor” diyen İEZB Başkanı mesajında Mustafa Kemal Atatürk, rahmet minnet ve şükranla anıldı.

“…ÖZGÜR VE ONURLU YAŞAMAK İSTEYEN İNSANLARA İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84. Yılında özlem ve minnetle anan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, mesajında şunlara yer verdi: "Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde büyük bir özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk'ün ilke, inkılap ve devrimlerinin değeri her geçen gün ülkemizin tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, savaşın ve korkunun hâkim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen insanlara ilham vermeye devam ediyor.

Bu bağlamda, Atatürk'ün kurucusu olduğu ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri; bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir ve çaresi olmaya devam edecektir.

Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her insan, Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma, ülkesine mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümünde Ulu Lider Atatürk'ü rahmetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."