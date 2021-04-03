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İfadesinde suçunu itiraf etti

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 11:44
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İfadesinde suçunu itiraf etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı.

Gülerler huzurda bulunan zanlının 31.03.2021 tarihinde Alayköy’de bir şirkete ait elektrik malzemesi deposundan yapılacak olan iş için 24 top 100 metre boyunda 1x6 mm’lik Cypro Cable marka elektik kablosu alıp yapılan işten sonra kalan 15 top 10.125 TL değerindeki elektirik kablolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle Müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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