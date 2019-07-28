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İhbar üzerine takibe alınan uyuşturucu zanlılarına 2 gün tutukluluk

28 Temmuz 2019 Pazar 14:08
İhbar üzerine takibe alınan uyuşturucu zanlılarına 2 gün tutukluluk

(Kamalı Haber) -  Çatalköy’de alınan ihbar üzerine takibe alınıp durdurulan araçta polis tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar araç sürücüsü zanlı Berkay Numansoy ve yolcular Doğuhan Erekoğlu ve Halil Eker’in tutuklanmasının ardından meseleye bağlantısı olduğu görülen zanlı Ben James Hines’de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş 26 Temmuz’da Çatalköy’de düzenlenen operasyonda ele geçirilen 335 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin zanlı Ben James Hines’ın aracılığıyla temin edildiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlının olayla bağlantısının olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını belirten Çavuş, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın bölünmemesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlın 2 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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