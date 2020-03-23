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"İhbarlar yanında, polis sokak denetlemeleri de devam etmektedir"

"Evde kalma zorunluluğuna uymayanlarla ilgili polisimizin her türlü yetkisi vardır ve kullanması için de hükümetimizin tam desteği vardır."

23 Mart 2020 Pazartesi 16:42
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"İhbarlar yanında, polis sokak denetlemeleri de devam etmektedir"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kısmi Sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulundu.

HASAN TAÇOY'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Evde kalma zorunluluğuna uymayanlarla ilgili polisimizin her türlü yetkisi vardır ve kullanması için de hükümetimizin tam desteği vardır."

Bakanlar Kurulu kararı ile başlayan kısmı sokağa çıkma yasalarının ilk gününde, polisimiz şu ana kadar 18 tutuklama yapmıştır.

İhbarlar yanında, polis sokak denetlemeleri de devam etmektedir. Böylesi zamanlarda, fedakarca çalışan polisimizin enerjisine ihtiyacımız vardır.

Polisimizi bu olayla meşgul etmemek de vatandaşlık görevimizdir.Hastanede ve Dışarıda görev yapan personelimize evimizde kalarak yardımcı olabiliriz.

Elzem ihtiyaçlar dışında evinizden çakmayalım, çıkanları da uyarmaya devam edelim.
Kısmi sokağa çıkma yasağı kararı, hangi koşullarda sokağa çıkılacağını belirlemekte ve genelde evde kalmayı zorunlu kılmaktadır.

Gerekli yasal işlemlere başlandığını belirten polisimizin enerjisini yasağı delerek almayalım, daha kaliteli hizmet için yardımcı olalım.

Bakanlar Kurulumuz hayatın her alanında gerekli kararları almaya devam edecek. Büyük oranda uyulan evde kalma zorunluluğunu delen kişilerle ilgili polisimizin her türlü yetkisi vardır ve kullanması için de hükümetimizin tam desteği vardır.

Evde kalmaya, kalmayanları uyarmaya devam edelim. Bu süreçteki en önemli vatandaşlık görevi de budur

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyKoronavirüsCoronavirüsSokağa Çıkma Yasağı
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