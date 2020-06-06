İki cenaze defnedildi

Koronavirüs salgını nedeniyle hayata gözlerini yuman Erdal ve Erbay Yılmaz kardeşlerin cenazeleri dün akşam adaya getirildi, bu sabah ise Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.
İngiltere’den dün akşam getirilen cenazelerin defin işlemlerine devam edildiği öğrenilirken, diğer cenazelerin Koronavirüs kaynaklı ölüm olmadığı ifade edildi.
Cenazeye sonsuz saygım vardır. Ancak KKTC de bir bayrak yasası vardır. Cenazelerde bu yasanın nasıl uygulanacağı bellidir. Her isteyen cenazesinin üzerine TC ve KKTC bayrağı aşamaz. Din adamlarının ve polisin bu konuya ciddi bir şekilde uymaları gerekiyor.
Yasalara sonsuz saygım vardır. Milli günlerde evime bayrak asıyorum. Yakınlarımın cenazeleri de olmuştur. Dinimizin uyguladığı şekilde cenazelerimizi kaldırdık. Biz de en az Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kadar bayrağımızı seviyoruz. Ancak bir bayrak yasası vardır. Her isteyen cenazesini bayrakla örtemez.