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İki kişiyi ciddi şekilde darp etti!

Karaoğlanoğlu’nda 22 Aralık saat 22:00 sıralarında 3 kişi arasında çıkan tartışma sonucu 2 kişi ciddi şekilde darp edildi.

27 Aralık 2020 Pazar 11:55
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İki kişiyi ciddi şekilde darp etti!

Karaoğlanoğlu’nda 22 Aralık saat 22:00 sıralarında 3 kişi arasında çıkan tartışma sonucu 2 kişi ciddi şekilde darp edildi.

Polis’ten yapılan açıklama şu şekilde:

“22.12.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bir site içerisinde B.F. (E-22), aralarında çıkan tartışma sonucunda iki şahsı ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, site içerisinde bulunan 5 adet sokak aydınlatma lambasını, 4 adet  bungalowun muhtelif eşyalarını kırıp hasara uğratmıştır.

Adı edilen tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

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