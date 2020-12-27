İki kişiyi ciddi şekilde darp etti!

Karaoğlanoğlu’nda 22 Aralık saat 22:00 sıralarında 3 kişi arasında çıkan tartışma sonucu 2 kişi ciddi şekilde darp edildi.
Polis’ten yapılan açıklama şu şekilde:
“22.12.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bir site içerisinde B.F. (E-22), aralarında çıkan tartışma sonucunda iki şahsı ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, site içerisinde bulunan 5 adet sokak aydınlatma lambasını, 4 adet bungalowun muhtelif eşyalarını kırıp hasara uğratmıştır.
Adı edilen tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”