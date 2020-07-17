“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Zorlu bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Bakan Pilli, “Covid-19 Raporu için biraz geç kalmış olabiliriz fakat kapsamlı ve çok iyi bir rapor hazırladık. Toplum olarak, birlikte bu zorlu süreci atlatmayı başardık ve covid-19’u yendik. Sizinle birlikte işbirliği yapmak ve koordinasyon içerisinde olmak çok önemli. Biz biriz ve hepimiz aynı mücadelenin bir parçasıyız” şeklinde konuştu.

SAMANİ: EKSİKSİZ VE BAŞARILI BİR RAPOR

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ise, çalışmaları için Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye teşekkür ederek, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 Raporunu incelediklerini ve eksiksiz bulduklarını vurguladı. Samani, geniş kapsamlı raporun hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.