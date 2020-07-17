Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı

“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ziyaret gerçekleştirdi.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:47
705 Okunma
“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Zorlu bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Bakan Pilli, “Covid-19 Raporu için biraz geç kalmış olabiliriz fakat kapsamlı ve çok iyi bir rapor hazırladık. Toplum olarak, birlikte bu zorlu süreci atlatmayı başardık ve covid-19’u yendik. Sizinle birlikte işbirliği yapmak ve koordinasyon içerisinde olmak çok önemli. Biz biriz ve hepimiz aynı mücadelenin bir parçasıyız” şeklinde konuştu.

SAMANİ: EKSİKSİZ VE BAŞARILI BİR RAPOR

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ise, çalışmaları için Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye teşekkür ederek, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 Raporunu incelediklerini ve eksiksiz bulduklarını vurguladı. Samani, geniş kapsamlı raporun hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 17.07.2020 16:50
Anahtar Kelimeler:
İki Toplumlu Sağlık Teknik KomitesiSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
14 Mart öncesi ülkeye gelenler çalışma izni çıkarabilecek
14 Mart öncesi ülkeye gelenler çalışma izni çıkarabilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim