İKİ YERLİ ÜRÜN BİR DE İTHAL ÜRÜN NUMUNESİNDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi tarafından yapılan analizlerde, bir ithal ürün, iki de yerli üründe limit üstü pestisit veya tavsiye dışı pestisit ürün kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 29 Ocak- 4 Şubat arasında ithal ürünlerden alınan 24 numuneden birinde (elmada) limit üstü pestisit tespit edildi. SVS Tic. Ltd. ait elma menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 14 numuneden, Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu; ayni kişiye ait brokolide ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirilmektedir.