İkinci durak TDP.. Nezaket ziyareti

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi (HP) ile görüşmesinin tamamlanmasının ardından Toplumcu Demokrasi Partisi ( TDP) heyetiyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapıldı.

İlk olarak söz alan Özyiğit şöyle konuştu:

"Nerdeyse bir yıldır tartışmalı bir kurultay vardı ve nihayet sonuçlandı, Sayın Sucuoğlu başkan oldu kendisini kutluyorum. Hükümeti kurmakla görevlendirildi ve bu çerçevede bizi de ziyaret etti, seçim ve hükümet konusunu görüşlerini paylaştılar biz de onlara fikirlerimizi söyledik. Meclis'in misyonunu tamamlandığı noktasında fikir birliği görülüyor. Bir an önce seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Geçiş hükümeti düşünüyorlar.. Bizim ısrarımız en erken tarihte bir seçim ve Ardında da partizanlığın olmadığı salimen halkın iradesini özgürce bir sürecin ilerletilmesidir. Biz bu konulardaki görüşlerimizi paylaştık"

Özyiğit, Sucuoğlu’nun geniş tabanlı bir hükümet modeli düşündüğünü de aktararak, “Biz TDP olarak bu hükümet modelinin içerisinde olmayacağız. Öyle bir hükümet oluşumu olmaz ise başka bir noktaya evrilirse oturur konuşuruz” ifadelerini kullandı.

Faiz Sucuoğlu da konuşmasında erken seçim tarihlerinde görüşlerin yakın olduğuna işaret etti.

“Hedef olarak belirlediğimiz tarihlerden olumlu oy çıkacak gibi görünüyor” diyen Sucuoğlu, sürecin hafta sonuna kadar tamamlanması halinde yeni hazırlanmış olan bütçenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, Meclise gönderileceğini aktardı.