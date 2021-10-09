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İkinci tur seçimde Bülent Kutay ve Cafer Barutçuzade yarışacak

UBP'nin 3‌ bin üyeli Girne ilçe kongresinde SAAT 21:00 itibariyle sandıklar kapandı... İkinci tur seçimde Bülent Kutay ve Cafer Barutçuzade yarışacak UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ikinci tur seçimlerinde, sandıktan 518 oyla birinci çıkan Bülent Kutay ile 503 oyla ikinci çıkan Cafer Barutçuzade yarışacak.

09 Ekim 2021 Cumartesi 22:10
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İkinci tur seçimde Bülent Kutay ve Cafer Barutçuzade yarışacak
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

‌UBP Girne İlçe kongresi seçiminde sandıklar kapandı. . Sayım işlemi sonlandı elde edilen rakamlar şu şekilde:

Cafer Barutçuzade

1'inci sandık 160

2'inci sandık  71

3 ve 4'ncü sandık  86

5,6,7,8 sandık 186

Toplam: 503

Bülent Kutay

1'inci sandık 155

2'inci sandık 92

3 ve 4'ncü sandık 116

5,6,7,8 sandık 155

Toplam:518

Necdet Numan

1'inci sandık 97

2'inci sandık 63

3 ve 4'ncü sandık 55

5,6,7,8 sandık 120

Toplam:335

 Haftaya Cumartesi günü Bülent Kutay ve Cafer Barutcuzade arasında ikinci tur seçimi yapilıcak

Son Güncelleme: 09.10.2021 22:36
Anahtar Kelimeler:
Necdet NumanBülent KutayCafer Barutcuzade
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