İkinci tur seçimde Bülent Kutay ve Cafer Barutçuzade yarışacak

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL
UBP Girne İlçe kongresi seçiminde sandıklar kapandı. . Sayım işlemi sonlandı elde edilen rakamlar şu şekilde:
Cafer Barutçuzade
1'inci sandık 160
2'inci sandık 71
3 ve 4'ncü sandık 86
5,6,7,8 sandık 186
Toplam: 503
Bülent Kutay
1'inci sandık 155
2'inci sandık 92
3 ve 4'ncü sandık 116
5,6,7,8 sandık 155
Toplam:518
Necdet Numan
1'inci sandık 97
2'inci sandık 63
3 ve 4'ncü sandık 55
5,6,7,8 sandık 120
Toplam:335
Haftaya Cumartesi günü Bülent Kutay ve Cafer Barutcuzade arasında ikinci tur seçimi yapilıcak