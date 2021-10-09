İkinci tur seçimde Bülent Kutay ve Cafer Barutçuzade yarışacak

UBP'nin 3‌ bin üyeli Girne ilçe kongresinde SAAT 21:00 itibariyle sandıklar kapandı... İkinci tur seçimde Bülent Kutay ve Cafer Barutçuzade yarışacak UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ikinci tur seçimlerinde, sandıktan 518 oyla birinci çıkan Bülent Kutay ile 503 oyla ikinci çıkan Cafer Barutçuzade yarışacak.