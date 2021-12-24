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İkisi de cezaevine gönderildi

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak yargılanan Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle aleyhindeki dava kararı açıklandı.

24 Aralık 2021 Cuma 13:02
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İkisi de cezaevine gönderildi
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(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak yargılanan Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Sanıklar Gönyeli'de sakin İkenna Thankgod Kanu’yu ciddi şekilde darp edip ve cebinde bulunan I-phone x max marka siyah renk cep telefonunun almıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Kâtip, sanıkların işlediği suçların ciddiyetine uçlardan olduğuna değindi.

Şerife Kâtip, sanıklarla müştekinin barışmış olmalarını, sabıkasız oluşlarını lehlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kâtip, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra oybirliği ile 4’er ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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