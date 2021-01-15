Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

“İkramiyemi alıp dövize çevireceğim”

DP milletvekili Serdar Denktaş erken seçime gidilmesinin yanlış olacağı uyarısında bulundu.. "Benim tuzum kuru" diyen Denktaş, ilginç bir çıkış yaptı...

15 Ocak 2021 Cuma 15:01
1739 Okunma
“İkramiyemi alıp dövize çevireceğim”

Meclis’in en deneyimli isimlerinden biri olan Demokrat Parti başkanı Serdar Denktaş, erken seçim söyleminin yanlış olduğunu ve bunun ülkeye bir fayda sağlamayacağını ifade etti. “Benim tuzum kuru” diyen Denktaş, seçime gidilirse emekli ikramiyesini alıp dövize çevireceğini söyledi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş SESKIBRIS web tv’de Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs’ın Nabzı programına konuk oldu, güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

“Erken seçim çıkışı yanlış”

Hükümetin yaşadığı Meclis Başkanlığı özelindeki krizi değerlendiren Denktaş, Başbakan Ersan Saner’in “erken seçim” çıkışının yanlış olduğunu söyledi

“Erken seçimin zamanı değil, Ersan Bey çok aceleci davrandı bu mesajı verirken. Tabi bunu kendi partisinin içerisine yönelik olarak yaptı. Ama zamanlaması da dili de yanlış. Ben erken seçime gerek olduğuna ve bunun bir şeyi çözeceğine de inanmıyorum. Bütçe hala daha geçmedi, seçim yasası var önümüzde değişmesi gereken, memleketteki ekonomik sıkıntılar, aşının koordinasyonu vs.. Ya yolunu bulacaklar ya da Tufan Erhürman’ın önerdiği gibi tüm partilerin içinde olacağı bir geçiş hükümetiyle bu işler yapılacak ve sonrasında erken seçime gidilecek.”

Nisan ayında bir erken seçimin ülkenin yararına olmayacağı uyarısında bulunan Denktaş, “Bu ülkeye yapılacak en büyük hata olur” dedi.

“İkramiyemi alıp dövize çevireceğim”

Denktaş sözlerinin devamında ilginç bir cümle kurdu:

“Bu anlamda benim tuzum kuru, seçime girmeyeceğim, aday olmayacağım. Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken ikramiyemi alırım, dövize çeviririm döviz daha fazla yükselmeden (gülümseyerek söylüyor)”

“Yorgunluk mu var, küskünlük mü?” sorusuna ikisi de var diyen Denktaş,  “31 yıldır siyasetteyim… Her türlü iftira atıldı bir tanesini çıkarıp mahkemeye taşınamadı…  Ve seçimde 4 bin 500 oy alıyorsam… Bugüne kadar hiç kopmadığım Türkiye Cumhuriyeti ve bugünkü idaresi bir şekilde beni istemiyorsa, benimsemiyorsa… Umursamıyorum…”

“8 vekil birlikte davrandık”

Denktaş, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanılanları anlattı ve gelinen aşamayı UBP’nin temizlemesi gerektiğini belirtti:

“Birinci Meclis Başkanlığı seçiminde UBP’ye destek olan DP, YDP ve üç bağımsız toplam 8 vekil olarak biz konuştuk ve boş ya da geçersiz oy kullandık çünkü sabah UBP içerisinde bir sorun olduğunu görmüştük. Suçlanacak taraf destekçi vekliller olacaktı. UBP’liler “Biz verdik, onlar vermedi” diyecekti. O nedenle biz 8 vekil anlaştık.  Ortaya çıktı ki kaçak UBP içindedir. Ama tahmin edemediğim UBP’den birilerinin oy yakma yerine ret vermesi oldu. İkinci seferde herhalde bu durumu yatıştırmışlardır diye düşündük ve 8 destekçi vekil kabul oyu kullandık ama gördük ki UBP’deki sayı 11’e düştü. Bu tepki belli ki Başbakana’ydı.. keşke böyle yapmasalardı. Bunu bir şekilde düzeltmeleri lazım..”

KAYNAK : SES KIBRIS

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı
Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı
İş kazası: 33 yaşındaki şahıs ağır yaralı
İş kazası: 33 yaşındaki şahıs ağır yaralı
Aşı için 65 yaş üstünden e-posta istendi
Aşı için 65 yaş üstünden e-posta istendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim