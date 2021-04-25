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"İlim dediniz, Bilim dediniz ama yaptığınız ilime de bilime de ters düşüyor"

Pandemi Hemşiresi Oğuz Köse, sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

25 Nisan 2021 Pazar 12:43
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"İlim dediniz, Bilim dediniz ama yaptığınız ilime de bilime de ters düşüyor"

Köse, dünkü yapılan mitinge tepki gösterdi,  "Sadece pandemi bölümlerinde değil, tüm sağlık kuruluşlarıda, Hastaneler de çalışan sağlıkçıların ağır çalışma saatleri altında ezilirken, sizler bu kadar duyarsız olamazsınız!!!" dedi...

İŞTE KÖSE'NİN O PAYLAŞIMI:

ÖLEN ÖLÜR,

KALAN KALIR

GOVVERDİN GİTSİN..

Öncelikle eski bir sendikaci olarak;

eylem, grev yapmak Anayasal bir haktır.

Buna normalde,

Hic bir zaman itirazim olmaz hatta haklı bulduğum eylemlere desteğim de her zaman vardir.

Ama her gün vaka sayısında bir rekor kırılırken yüzleri salona, binleri meydana toplamak pek akıl karı görülmüyor.

Sadece pandemi bölümlerinde değil, Tüm sağlık kuruluşlarıda

Hastaneler de çalışan saglıkçıların ağır çalışma saatleri altInda ezilirken, sizler bu kadar duyarsız olamazsınız!!!

İlim dediniz, Bilim dediniz ama yaptığınız ilime de bilime de ters düşüyor,uyuşmuyor..

Eger ki,

sizler bilim insanlarından ve veya sağlık çalışanlarından daha iyi biliyorsanız, biz sağlık çalışanları olarak pandemide ve sağlık kuruluşlarında neden ömrümüzü tüketiyoruz?

Hani anlarım Ülkemin yüzde 70’i aşisını yapar..

Hani anlarım Ülkemin yüzde 65-70’i hastalığı atlatıp sürü bağışıklığı sağlanır,

Hani anlarım bu hastalığınn tedavisi bulunur ve hayat normale döner..

Ama hala daha bunların tek biri dahi gerçekleşmiş değildir,

Güney komsumuzda dokuzyuzlu rakamları görüp her gün insanlar hayatını kaybederken 2 haftalık kapanma kararı alınmışken,

Anavatan Turkiye nüfusa göre vaka artışında dünyada birinci sıraya gelmiş ve günlük ölüm oranları 350-400 arasına ulaşmışken,

Bizim insanılarımız bu cesareti nereden buluyor?

ikdidarida, Muhalefetide Ekonomik anlamda Ülkemizin bir KAPANMAYI daha KALDIRAMAYACAĞINI soyluyor.

Ekonomik anlamda herkes iflasın eşiğine geldiği şu zamanda ve hatta bir çok asgari ücretli, sosyal yardımlarla ayakta durabiliyorken,

Sağcısı ve solcusuyla bu yaptığınız sivil toplum örgütlerine ve siyasilere yakışıyormu?

Yarın bu toplanmalarla Ülke kapanmaya giderse bunun hesabını kim ödeyecek?

Tüm siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine sesleniyorum..

Bilim ve İlim insanlarindan daha iyi biliyoruz, bize bir şey olmaz,

ölen ölür kalanı bizdendir diyorsaniz..

O zaman kimse canını yemesin,

govverdin gitsin.

Ölen ölür, kalan kalır,

bizler de tedavisi olmayan bir hastalik karşisinda Donkişot gibi mücadele etmeyiz.

Herkes başının çaresine baksın deriz..

Ne dersiniz olur mu?

Oğuz KÖSE

Son Güncelleme: 25.04.2021 12:55
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