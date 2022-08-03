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İlk özel elektrik santrali için anlaşma...

Güney Kıbrıs’ta 260 megavatlık, ilk özel elektrik santralinin inşasına ilişkin finansman anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
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İlk özel elektrik santrali için anlaşma...
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Haravgi gazetesi, Cyfield şirketinin yaptığı bilgilendirmeye dayanarak, “Kıbrıs Bankası” ve “Eurobank” arasındaki ortaklığın ardından Güney Kıbrıs’ta, doğal gazdan elektrik üretecek “Power Energy Cyprus” için nihai finansman anlaşmasının, 15 Temmuz 2022’de imzalandığını yazdı.

Gazete, elektrik santralinin geri kalan inşaat maliyetini karşılayacak olan 120 milyon Euro değerindeki kredi anlaşmasının “Kıbrıs Bankası” ve “Eurobank” ortaklığı tarafından üstlenileceğini belirtti.  

Gazete haberinde ayrıca ilgili şirketin, 200 milyon Euro değerindeki toplam yatırım miktarına ulaşabilmek için kendi sermayesiyle projenin bugüne kadar olan ekonomik gereksinimlerini karşıladığını da yazdı.

Habere göre 260 megavatlık ilk özel elektrik santrali, Güney Kıbrıs’ın elektrik ihtiyacının yüzde 25-30’unu karşılayacak.  İlk özel santralin inşasını “Cyfield Construction Ltd” üstlenirken projenin, 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

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