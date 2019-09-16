İlkokullarda ders zili çaldı

Ortaokul ve liselerde ise yarın eğitime başlanacak…Başbakan Ersin Tatar ile Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılını Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’nda birlikte açtı….

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 okulda, yaklaşık 20 bin öğrenci, bugün yeni eğitim yılına başladı…

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi ise, 17 yarın ders başı yapacak…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvime göre, hem İlköğretim Dairesi hem de Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda birinci dönem 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek, öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından 17 Şubat’ta yeniden okullarında olacak…

Öte yandan Okulların açılması öncesinde Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Müdürlüğü de, uyarılarda bulundu.

Duyuruda, öğrenciler, sürücüler ve toplu taşıma araçlarının sürücülerinden kurallara dikkat etmeleri istendi.

(BRT)