İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Taciz, Rahatsızlık ve Sarhoşluk” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan S.Ö teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlınınLefkoşa'da meydana gelen “ Cinsel Taciz, Rahatsızlık ve Sarhoşluk ” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10. 11. 2022 tarihinde saat 07. 30 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesi Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ilkokulun dış avlusu içeresinde Lefkoşa'da sakin zanlının( E -46) kullanımında bulunan HM 977 plakalı araç içerisinde ve nefesinde 142 mig alkol tesiri altında olduğu bir esnada cinsel davranışla giymekte olduğu kot pantolon üzerinden cinsel oranını okşamak sureti ile o esnada orada bulunan ve konu ilkokulda görev yapan kadın öğretmenin taciz olmasına sebep olduğunu anlattı.

Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis zanlının davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayıp, 35 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.