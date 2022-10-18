İncirli: Lefkoşa’yı her Kıbrıslı Türk’ün gurur duyacağı bir başşehir haline getireceğiz

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP heyeti, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit, LTB eski Başkanlarından Kutlay Erk de hazır bulundu.

-Erhürman: “Toplumsal seferberliğe ihtiyaç var”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne, vakit ayırdıkları için teşekkür ederek, sözlerine başladı. Geçmiş yıllarda bir "toplumsal seferberlik dönemi" yaşandığını anımsatan Erhürman, herkesin geleceğinden feragat ettiğini ve özveride bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, “Bunun adı toplumsal seferberlikti. İnsanlar kendileri için değil toplum için mücadele etti, yaşamlarını ortaya koydu. Toplum da ortaya konan fedakarlıkları unutmamalıdır, onlar için bir şeyler yapmalıdır. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin talepleri, bu denklemin tamamlanması içindir. Bu toplumsal bir seferberliktir” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin de söz konusu durumlarda, merkezi idareyle birlikte, üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini kaydeden Erhürman, ülkenin genelinde toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Her alanda "çöküş" yaşandığını belirten Erhürman, “Bizim ayakta durma zorunluluğumuz var. Biz, Kıbrıs Türk halkı olarak en zor koşullarda ayakta durmayı başardık, bu koşullarda da ayakta durmayı başarabiliriz. Toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’yı da ayrıca önemsediklerine dikkat çeken Tufan Erhürman, “Lefkoşa memleketin kalbidir. Lefkoşa’daki var oluş mücadelesi bizim için merkezi iradedeki var oluş mücadelesi kadar değerlidir” dedi.

-İncirli: “Lefkoşa, Kıbrıslı Türkler için bir simgedir”

LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli de, yaşamlarını kaybetmiş olan kişilerin sorumluluğunu taşımanın, bütün toplumun ve devletin görevi olduğunu belirterek, “Sadece şehitlerin değil onların devam eden nesillerinin sorumluluğunu taşımak mecburiyetindeyiz” dedi.

“Dileğimiz kayıpların bir daha yaşanmamasıdır, bunun için mücadele etmek gerekir” diye konuşan İncirli, devletin bu kadar acizmiş gibi görünmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Memleketin çok kötü yönetildiğini savunan İncirli, Lefkoşa’nın doğru yönetilmesi durumunda birçok hizmetin verilebileceğini, yatırımların da yapılabileceğini ifade etti. Lefkoşa’nın Kıbrıslı Türkler için bir simge olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın bir başşehir görüntüsünde olmadığını savundu.

Seçilmesi halinde, Lefkoşa’yı her Kıbrıslı Türk’ün gurur duyacağı bir başşehir haline getireceklerini belirten İncirli, “Gençlerimizin göç etmeyeceği bir ülke yaratmak mecburiyetindeyiz” dedi. Mazeretlerin arkasına saklanmanın kolay olduğunu söyleyen Sıla Usar İncirli, Lefkoşa için çok çalışacaklarını kaydetti.