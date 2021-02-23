Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
6 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

İNGİLİZ PARLAMENTERLER CUMHURBAŞKANI TATAR’I SEÇİM ZAFERİNDEN DOLAYI KUTLADI

 İngiliz Parlamenterler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.

23 Şubat 2021 Salı 15:22
407 Okunma
İNGİLİZ PARLAMENTERLER CUMHURBAŞKANI TATAR’I SEÇİM ZAFERİNDEN DOLAYI KUTLADI

 İngiliz Parlamenterler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu - KKTC (APPG-KKTC) Eş Başkanı Lord Northbrook imzasıyla gönderilen mektupta, grubun  Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutladıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan iken Londra’ya yaptığı ziyarete ve Parlamento’da egemen eşitlik temelinde iki Devlet politikasını anlattığı toplantıya da değinilen mektupta, yeniden Londra’yı ziyaret etmesini bekledikleri belirtildi ve “Önerdiğiniz iki Devletli çözümü ilgiyle takip edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Mektuba yanıtında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, APPG-KKTC’nin “Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonlara ve haksızlıklara karşı durarak” yıllardır sürdürdüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda şunları kaydetti:

“Birleşik Krallık’ta koordineli lobi çalışmalarının sürdürülmesine ve Brexit sonrası, ticaret ile doğrudan uçuşlar gibi konularda yeni imkanların araştırılmasına büyük önem vermekteyim. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile, adaya yaptığı ziyareti sırasında, diğer konularla birlikte bu konuları da ele aldık.

Türkiye tarafından yüzde yüz desteklenen Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ta herhangi bir sürdürülebilir ve gerçekçi çözümün, iş birliği içerisinde yan yana yaşayan iki Devletin egemen eşitliğine dayandırılması gerektiğini ortaya koyuyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda, 2004 Annan Planı'nda ve 2017'de İsviçre, Crans Montana'da çözüme ulaşılamadığına değinerek, “federal çözüm kapsamında sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının hiçbir hatasının olmadığını, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz ve hegemonik arzusu ile iktidarı ve refahı paylaşmayı reddetmesi nedeniyle federal çözüm müzakerelerinin tükendiğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, APPG’deki (Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu) İngiliz Parlamenterlerin KKTC için yaptıkları çabaların öneminin büyük olduğunu yineleyerek, ilk fırsatta İngiltere'yi ziyaret etme umudunu dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“BU KEZ 1500 TL’LER KİŞİLERİN HESABINA YATACAK...”
“BU KEZ 1500 TL’LER KİŞİLERİN HESABINA YATACAK...”
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu oldu
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu oldu
ALKOLLÜ SATIŞ RUHSATI İÇİN 5 MART’A KADAR MÜRACAAT EDİLMELİ
ALKOLLÜ SATIŞ RUHSATI İÇİN 5 MART’A KADAR MÜRACAAT EDİLMELİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim