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İngiltere uçuş izni verdi; KKTC’li öğrenciler geliyor

Günlerdir İngiltere’de çocukları mahsur kalan öğrencilerin aileleri, KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek haberi bekliyordu. İngiltere uçuş izni verdi; KKTC’li öğrenciler geliyor.

19 Mart 2020 Perşembe 19:15
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İngiltere uçuş izni verdi; KKTC’li öğrenciler geliyor

Günlerdir İngiltere’de çocukları mahsur kalan öğrencilerin aileleri, KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek haberi bekliyordu.

İngiltere’nin uçuş izni vermesi ile İngiltere’de kalan ve KKTC’ye gelmek isteyen 270 civarında öğrencinin ülkeye gelmesi KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ve Türk Dışişleri ile Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği destekleri sonucu İngiliz yetkililerin uçuş izni vermesi ile mümkün oldu.

İlk etapta yarın akşam 168 öğrencinin ülkelerine döneneceği ifade edilirken, bu sayının 270 civarına ulaşmasının beklendiği belirtiliyor. 

Öğrencilerin ülkeye geldikten sonra zorunlu karantina süresini oluşturulan gözlem merkezlerinde geçirecekleri sonra da ailelerine kavuşacakları ifade edildi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ise sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklamada bulundu. 

Özersay’ın konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: 

Yarın ve cumartesi günü Londra’dan ülkemize öğrencilerimizi getirmek üzere gelecek olan charter seferlerinin uçuş izinlerine dair gereken prosedür de tamamlanmıştır, izinler alınmıştır, o açıdan bir sıkıntı kalmamıştır. Merakta olan öğrencilerimizin ve ailelerinin dikkatine. Dileğim ve uğraşımız başka bir sıkıntı yaşamadan bunu başarmak.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsKudret Özersay
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Fenasi 2020-03-19 19:29:13

Hooooş gelişler olsun. Eğer torpillileri evlerine torpilsizleri karantinaya alırsanız kktc devleti çok deil 3 ay içerisinde biter. Kimseyi karantinadan çıkarmayın kimin çocuğu olursa olsun kktc de ne olursa torpil den olur

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Anna 2020-03-19 19:56:23

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