Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
banner40

İnmeyi yüzde 90 engelleyecek formül

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:39
İnmeyi yüzde 90 engelleyecek formül

Türkiye'de her yıl ortalama 40 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan inmenin, beslenme, sigara ve alkol kullanımını terk etmek ile fiziksel aktivitede atılacak doğru adımlarla yüzde 90 oranında engellenebileceği belirtildi.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin, beyin damarlarının ani tıkanması veya kanaması ile ortaya çıkan, acil müdahale gerektiren bir hastalık olduğunu belirtti.

Türkiye'de her yıl 250 bin kişinin inme ile karşılaştığını ve ortalama 40 bininin rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybettiğini vurgulayan Öztürk, inmenin Türkiye'de ve dünyada görülme sıklığı giderek artan bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığa yakalanma riskinin yaş ilerledikçe arttığına işaret eden Öztürk, daha erken yaşlarda da inmenin görüldüğünü kaydetti.

İnmede tanının hızlı konulmasının önemine işaret eden Öztürk, şunları söyledi:

"İnme tedavisinde, belirtileri en kısa sürede tanımak ve kapsamlı bir şekilde tedavisinin yapılabileceği merkeze hızlı bir şekilde gitmek çok önemli. Konuşmada ani bozulma, yüzde asimetri, ağız köşesinde düşme, tek taraflı kol ya da bacakta kuvvet kaybı belirtilerini yaşayan kişi hiç vakit kaybetmeden 112'yi aramalı. Acil sağlık ekipleri de hastayı hangi merkeze götüreceğini iyi bilmeli." 

banner41

"RİSK FAKTÖRLERİNİ ENGELLERSEK 10 HASTADAN 9'UNU KURTARABİLİRİZ"

Yaş, genetik ve ailesel özelliklerin yanı sıra hipertansiyon, şeker ve kalp hastalıkları, kan yağlarındaki yükseklikler, uyku bozuklukları gibi risklerin inmeye neden olabildiğini anlatan Öztürk, kontrol altına alınabilen risklerin ortadan kaldırılmasıyla rahatsızlığın engellenebileceğini belirtti.

Özellikle beslenme, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivitede yapılacak doğru adımlarla inmenin yüzde 90 oranında engellenebileceğini vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşam tarzımızda, beslenmemizde yapacağımız değişikliklerle inmenin önüne geçebiliriz. Riskler arasında ilk sırada kan basıncının yüksekliği, yani hipertansiyon geliyor, bu da kolaylıkla tedavi edilebilir bir faktör. Yetersiz meyve tüketimi inmeyi tetikliyor, ülkemizde her türlü meyve ve sebzeyi bulmak mümkün. Aşırı kilo, sigara, alkol kullanımı, yetersiz egzersiz, bunlar kontrol edilebilecek faktörler. Eğer bu risk faktörlerini düzeltirsek inmeyi yüzde 90 engelleyebiliyoruz. İnme geçirecek 10 hastadan 9'unu kurtarabiliriz, bu son derece önemli bir rakam."

İnmenin önlenmesine ilişkin her adımı desteklediklerini söyleyen Öztürk, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması için toplumda farkındalığın oluşturulması gerektiğini bildirdi. 

İnme riski taşıyanlara yaşam tarzlarını değiştirme önerisinde bulunan Öztürk, "İnme geçirdikten sonra tedavi maliyeti oldukça yüksek, hastanın ve hasta yakınlarının yaşayacağı problemler ise maliyetle ölçülebilecek boyutta değil. Tedbiri önceden almakta fayda var." diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İnme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık oldu
Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık oldu
CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!
CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!
Yetki Erdoğan'da
Yetki Erdoğan'da

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim