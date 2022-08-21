İnşaatta yıkım yapılırken bir kişinin üzerine duvar yıkıldı

Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir inşatta çalışan Uğur Gün (E-42) ve E.Ö.(E-57), hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarını hilti (Kango) ile yıkım yaptıkları sırada duvarın Uğur Gün’ün üzerine yıkılması sonucu konu şahıs ağır şekilde yaralandı.