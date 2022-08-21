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İnşaatta yıkım yapılırken bir kişinin üzerine duvar yıkıldı

Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir inşatta çalışan Uğur Gün (E-42) ve E.Ö.(E-57), hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarını hilti (Kango) ile yıkım yaptıkları sırada duvarın Uğur Gün’ün üzerine yıkılması sonucu konu şahıs ağır şekilde yaralandı.

21 Ağustos 2022 Pazar 10:00
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İnşaatta yıkım yapılırken bir kişinin üzerine duvar yıkıldı


Polisten verilen bilgiye göre, dün yaşanan olay sonucu yaralanan Uğur Gün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı. Yürütülen ileri soruşturmada olayda ihmali görülen M.K. (E-47) ve E.Ö. (E-57) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
YaralıInşaatDuvar
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