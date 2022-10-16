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İnsan Hakları Platformu mücadele için yürüdü

İnsan Hakları Platformu, insan ticaretiyle mücadeleye dikkat çekmek için yürüdü.

16 Ekim 2022 Pazar 14:22
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İnsan Hakları Platformu mücadele için yürüdü



İnsan ticaretiyle mücadele etmek ve farkındalığı arttırmak için dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Walk For Freedom yürüyüşü bu yıl ilk kez İnsan Hakları Platformu tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde de yapıldı.

Verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Kuğulu Park’tan ara bölgeye doğru başlayan yürüyüşün benzeri Güney’deki Cyprus Stop Trafficking örgütü önderliğinde yapıldı, iki toplumdan katılımın sağlandığı etkinlik ara bölgedeki Home For Cooperation binası önünde ortak basın bildirisinin okunmasıyla tamamlandı.

Dünyada ve ülkede kölelik benzeri uygulamaların sona ermesi için çağrı yapılan bildiride, “Bir gün herkes özgür oluncaya dek, mücadelemiz devam edecektir” mesajı verildi.

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları Platformuİnsan Ticareti
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