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İnsan kaçakçılığı!

 Gayretköy’de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:54
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İnsan kaçakçılığı!
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(Kamalı Haber)

 Gayretköy’de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Atikoğlu huzurda bulunan zanlının Gayretköy'de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili olarak tutuklandığını belirtti.

Polis 17 Aralık 2021 tarihinde zanlının, Renult Fuluence marka salon araçla, Lefkoşa'dan almış olduğu Nijerya uyruklu Chinonso James Okonkwo, Uche Fabian Njoku ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç erkek şahsın kanunsuz olarak Güney Kıbrıs’a gitmelerini sağlamak amacıyla Gayretköy'e götürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis 24 Aralık 2021 tarihinde zanlının İnsan Kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilmiş ve mahkeme emri gereği tutuklandığını, suçu işlerken kullandığı aracın da tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini meselenin yeni bir mesele olduğunu ve ifadesinin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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