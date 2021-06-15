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"İptal ettim’ dedi ama iptal yok!"

DETAY KIBRIS sitesinde yer alan habere göre KIB-TEK'te usulsüzlük olduğu yazıldı...

15 Haziran 2021 Salı 11:22
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"İptal ettim’ dedi ama iptal yok!"

DETAY KIBRIS sitesinde yer alan habere göre KIB-TEK'te usulsüzlük olduğu yazıldı...

DETAY KIBRIS sitesinde yer alan haber aynen şu şekilde:

‘İptal ettim’ dedi ama  iptal  yok! Firma tazminat istiyor!

İşte Erhan Arıklı'nın aylardır İPTAL ettim dediği 10 Bin sayaç alım ihalesinin hikayesi....,

- Kıb-Tek 7.8.2020 tarihinde 121.45 Euro keşif bedeli ile ‘Elektronik sayaç alımı’ ihalesine çıktı. 

- İhale 128.6 Euro teklif veren Gizde İletişim‘e Gürcan Erdoğan imzası ile verildi.

- Arıklı Bakan olunca ihalede yolsuzluk var diyerek ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.

- Resmi olarak ise aylar geçmesine rağmen herhangi bir iptal yazısı yazılmadı.

- Gizde İletişim'in avukatı kuruma yazı yazdı ve  ürünlerin kendilerinden teslim alınmasını istedi.

- Avukat yazısında kurumun ürünleri almaktan vazgeçmesi halinde 1 Milyon Euro zarar ziyan edeceklerini ve kurumu dava edeceklerini duyurdu.

KAYNAK : DETAY KIBRIS

http://www.detaykibris.com/yine-kib-tek-yine-usulsuzluk-iptal-ettim-dedi-ama-iptal-yok-firma-tazminat-istiyor-258754h.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

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