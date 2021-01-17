İş dünyasından mesaj var

Ekonomik Örgütler Platformu, gece saat 22:00’den sabah 05:00’a “kısmi sokağa çıkma yasağı”na uyacağını açıkladı.

“ Sağlık sistemini zora sokmadan, özel sektörün üretime devam etmesi ancak ve ancak vaka sayılarının kontrol altında tutulması ile olur” diyen örgütler, herkesin özenli olmasını istedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği açıklamasında, “Tam kapanma olmaması ve sektörlerin ayakta kalması için şimdi kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak ilerleyeceğiz” dedi.

Örgütten yapılan açıklama şöyle:

Bakanlar Kurulu, Sağlık Üst Kurulu ile istişare içerisinde yeni kararlarını açıkladı. İş dünyasını ve özel sektör emekçilerini ilgilendiren karar, gece saat 22 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağının yeniden getirilmiş olmasıdır.