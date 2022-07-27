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İş dünyasının gözü ihalelerde!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ihalesiz yakıt alımını eleştiren Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KIB-TEK'le ilgili ihaleleri yakından takip edeceklerini bildirdi, yerel firmaların da ihalelere katılımının işlevsel hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:47
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İş dünyasının gözü ihalelerde!
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşanmakta olan yönetim sorunları nedeniyle elektrik üretimi için temin edilmesi gereken akaryakıtın ihale esas ve usullerine uyulmadan gerçekleştirilmesine devam edilmesi tarafımızdan büyük bir tedirginlik ve dikkatle izlenmektedir.

İhale esas ve usullerinin kamu alımlarında uygulanması ile kamu çıkarlarının korunmasının amaçlandığı, hepimizin malumudur. Mevcut durum, bu esas ve usullerden ayrılmamızı gerekli hale getirmişse, Kıb-Tek gibi büyük alımlar yapan bir kurumu bu duruma getiren nedenler araştırılmalı, toplumla paylaşılmalı ve sorumlular hakkında her türlü idari ve adli tedbir alınmalıdır.
Kurum ihtiyaçlarının elektrik üretiminin gerektirdiği şekilde, ihale esas ve usullerine uygun olarak yapılması sağlanana kadar geçecek süre içinde bu kurallara uyulmadan yakıt temin edilmesi elbette bir zorunluluktur. Ne var ki, bu süreç içinde de açıklık ilkesine bağlı kalınarak, alınan tekliflerin kamuoyu ile paylaşılması ve alım sürecinin bütün işletmelere açık olması gerekmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren, istihdam yaratan ve vergi veren işletmelerin Kıb-Tek akaryakıt temin süreçlerinden dışlanması veya bazı firmalara ayrıcalık sağlanması kabul edilebilir değildir. Kaldı ki, bu sürece katılacak firma sayısının ve dolayısı ile teklif sayısının artırılması, kamu çıkarlarının korunması bakımından bir zorunluluktur.
Kıb-Tek akaryakıt temin süreçlerinde yaşananların kamuoyu ile paylaşılmasını ve alım sürecinin yerel firmalarımızı da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ederken, en kısa zamanda yasal ihale süreçlerinin işlevsel hale getirmesi gerektiğini ve ihale sürecini yakından takip etmekte kararlı olduğumuzu vurgulamak isteriz."
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu süreçleri dikkat ve endişe ile izlemeye devam edecektir."

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