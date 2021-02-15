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İş insanı Tankut Tevfikoğlu hayatını kaybetti

Aslen Limasollu olup, 1974 sonrası Çatalköy’e yerleşen iş insanı Tankut Tevfikoğlu hayata veda etti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 17:13
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İş insanı Tankut Tevfikoğlu hayatını kaybetti

Aslen Limasollu olup, 1974 sonrası Çatalköy’e yerleşen iş insanı Tankut Tevfikoğlu hayata veda etti.

Bir süredir rahatsız olan ve hastanede tedavi gören Tankut Tevfikoğlu’nun kalp yetmezliği sonucu vefat ettiği öğrenildi.

1937 Limasol doğumlu olan Tankut Tevfikoğlu, Kıbrıs Türk toplumundaki ilk sanayiciler arasında yer alıyordu.

Tevfikoğlu, 1974 öncesinde çamaşır tozu ve şampuan üretimi yaparak iş dünyasında adını duyurmuştu.

1974 sonrası Girne çarşısındaki açtığı Tan Market ile uzun yıllar belde halkına hizmet veren Tevfikoğlu, evli, 3 kızı babası ve 9 torun sahibiydi.

Tankut Tevfikoğlu, yarın Nurettin Ersin paşa caminde saat 12:00’de kılınacak cenaze namazının ardından Çatalköy’de toprağa verilecek.

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