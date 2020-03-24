İş insanlarından destek yağdı

Malpas Hotel’deki gözetim sürecinin gayet güzel ve sorunsuz şekilde devam ettiğini kaydeden Malpas Hotel Direktörü Fahri Altınör, “Misafirlerimiz halinden memnun. Sadece temel ihtiyaçlarını değil, sosyal aktivite ihtiyaçlarını da gidermek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Altınör, bu süreçte hotel misafirlerine sosyal aktivite desteği sağlayan Sibel Saraçoğlu ile Bahar Sevinç’e müteşekkir olduğunu vurguladı.

Malpas Hotel’de sadece İngiltere’den gelen öğrencilerin değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen farklı yaş gruplarından misafirleri bulunduğu kaydeden Altınör, herkesi memnun edebilmek için, sağlık çalışanları, polis ekipleri ve hotel personelinin canla başla çalıştığını ifade ederek, sağlık çalışanları, polis ekipleri ve hotel personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

“DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİLER”

Bu süreçte birçok iş insanının da kendilerine destek verdiğini söyleyen Altınör, ülkeden ihraç edilmiş olmasına rağmen, iş insanı Serhat İnci’nin de Kıbrıs’a olan bağı nedeniyle kendilerinden yardımı esirgemediğini dile getirdi.

Kıbrıs’ta doğup büyüyen ve Kıbrıs’a olan sevgisini her zaman dile getiren Serhat İnci, eşinin de Kıbrıslı olmasına rağmen, eşinden ve anavatanı bildiği Kıbrıs’tan uzakta yaşam sürüyor.

Malpas Hotel’in karantina hoteli olduğunu duyması üzerine Serhat İnci’nin kendisine ulaştığını ifade eden Altınör, ihtiyaçları olan maske, dezenfektan ve eldiven gibi sarf malzemelerinin Serhat İnci tarafından kısa sürede Türkiye’den kendilerine gönderdiğini dile getirdi.



Serhat İnci’nin en kısa sürede Kıbrıs’a geri dönmesini ümit ettiğini de belirten Altınör, kendisi aracılığıyla Kıbrıs’a mesaj gönderen İnci’nin ülkesini çok özlediğini ve Kıbrıs’ın bu zor günlerden kurtulması için dua ettiğini söylediğini de sözlerine ekledi.

Altınör, ayrıca Atakom ve Nethouse’un da kendilerine hiçbir desteği esirgemediğini vurgulayan Altınör, bu zor süreçte yanlarında olan tüm iş insanlarına ve işletmelere teşekkürü bir borç bildiğini vurguladı.