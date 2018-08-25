İş Kadınları Derneği’nden hükümete çağrı

“Topyekun seferberliğe ihtiyacımız var” diyen İş Kadınları Derneği, yazılı açıklamasında ülkedeki ekonomik durumla ilgili değerlendirme yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Siyasi mekanizmanın açıkladığı ve bir nebze de olsa döviz krizinin etkilerini absorbe etmeye yönelik tedbirleri izliyor, Merkez Bankası’nın finans sektörüne yönelik tedbirlerinin piyasalardaki paniği önleme yönünde olduğunu görüyoruz. Ancak alınmaya çalışılan önlemler elinde fazla argüman bulunmayan hükümet için de yetersiz kaldı. Kemikleşen bürokratik vesayetle yol almaya çalışılması zaten siyasilerin zor olan işlerini daha da zora sokuyor.”



Hükümetin harcamalarını kısarak kamuoyuna moral ve seferberlik mesajı vermesi gerektiğini kaydeden İş Kadınları Derneği yönetimi, “Konut, kira, turizm gibi sektörlere yönelik uygulamaların sonuçlarını da izleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Açıklamada şunlar da ifade edildi:

“Kamuda tasarruf tedbirlerine verilen önemin takipçisi olacağız. Bugünler zor günler ve biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Çalışmaya çok çalışmaya ihtiyacımız vardır. Çok çalışmak sadece özel sektörde değil, kamusal alanlarda yaygınlaşmalıdır.Bu memleket bizim ve birlikte çalışmalıyız…Biz kadınlar ekonomik hayat içindeki yerimiz alarak üretiyoruz ama topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var."