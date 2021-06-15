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İş kazasında yaralanmıştı; hayatını kaybetti

15 Haziran 2021 Salı 14:04
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İş kazasında yaralanmıştı; hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

10.05.2021 tarihinde "İhmalkarane Eylemde Bulunmak" meselesi ile ilgili olarak Tuzla’da yapımı devam etmekte olan okul inşaatı damında izolasyon halısı döşemekte olduğu bir sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanan Nowab MIAH (E-46) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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