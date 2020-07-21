İş yeri kasasından 2 bin TL’ye yakın para çalan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 14.00 sıralarında, 20 yaşındaki B.B.J., bir iş yerine müşteri olarak gittikten sonra para kasası içerisinden 1950 TL nakit parayı çaldı.
Söz konusu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...
Bir iş yerine müşteri olarak giren genç, kasadan 1950 TL çaldı, tespit edilerek tutuklandı.
Gazimağusa’da dün saat 14.00 sıralarında, 20 yaşındaki B.B.J., bir iş yerine müşteri olarak gittikten sonra para kasası içerisinden 1950 TL nakit parayı çaldı.
Söz konusu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...