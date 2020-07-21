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İş yeri kasasından 2 bin TL’ye yakın para çalan şahıs tutuklandı
Kasadan para çaldı

İş yeri kasasından 2 bin TL’ye yakın para çalan şahıs tutuklandı

Bir iş yerine müşteri olarak giren genç, kasadan 1950 TL çaldı, tespit edilerek tutuklandı.

21 Temmuz 2020 Salı 13:50
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İş yeri kasasından 2 bin TL’ye yakın para çalan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 14.00 sıralarında, 20 yaşındaki B.B.J., bir iş yerine müşteri olarak gittikten sonra para kasası içerisinden 1950 TL nakit parayı çaldı.

Söz konusu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkTutuklama
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