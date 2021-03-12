Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...

İŞAD ULUSLARARASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin (İŞAD) uluslararası istişare toplantısı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

12 Mart 2021 Cuma 12:46
490 Okunma
İŞAD ULUSLARARASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Dernek açıklamasına göre İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, TÜRKKONFED International Başkanı Burak Pehlivan, TÜRKKONFED Başkanı Orhan Turan ve 57 başkanın katıldığı online toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar da yer aldı.

Toplantıda Kıbrıs konusu, Maraş ve yatırım modelleri gibi birçok konuda karşılıklı istişare sonucu, gelecek yıllarda KKTC’nin yatırım cenneti olarak büyüyeceği ve bu büyüme sürecinde Türkkonfed ailesinin sonuna kadar KKTC’nin yanında olacağı ve yatırımlar konusunda gerekli katkıların sağlanacağı hususlarında mutabakat sağlandığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI DESTEK BEKLİYOR
KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI DESTEK BEKLİYOR
Başbakanlık önünde lastik yaktılar!
Başbakanlık önünde lastik yaktılar!
LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM
LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim