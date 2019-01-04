Hükümetin harçlara yaptığı zamları da eleştiren Yılmaz Işık, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2016 yılında reel olarak sabit fiyatlarla 11 milyar 601 milyon TL’ye ulaşan KKTC’de, kişi başına milli gelirin 2018 itibarıyla 14 bin 942 Dolara ulaştığını, hükümetin ise bu zamları yapma ihtiyacını açıklaması gerektiğini kaydetti.
Işık: “Asgari ücretin 4 kişilik aile esasına göre 6 bin 875 bin TL olması gerek”
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, KKTC’de 2018 yılında kişi başı milli gelirin 14.942 Dolar olduğu bir ekonomik ortamda, asgari ücretin de 4 kişilik aile esasına göre 6 bin 875 bin TL olması gerektiğini söyledi.
04 Ocak 2019 Cuma 16:55