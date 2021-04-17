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İsimlerini yaşatın, yeni kuşaklara aktarın…!!!

Mahmut Anayasa'nın bugünkü köşe yazısı...

17 Nisan 2021 Cumartesi 09:28
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İsimlerini yaşatın, yeni kuşaklara aktarın…!!!


Dr.Fazıl Küçük
Faiz Kaymak
M.Necati Özkan
Ahmet Mithat Berberoğlu
Rauf Raif Denktaş
Ziya Rızkı
Bu kişileri seversiniz veya sevmezsiniz, Kıbrıslı Türklerin hayatına dokunmuş, onları lider olarak görmüş ve toplumun büyük kesimleri tarafından kabul görmüştür…
Sevabıyla, günahıyla bu ülkenin siyasi yaşamına damgasını vurmuş bu siyasi figürlerin isimlerini yaşatmak, genç kuşakların onları tanımasına olanak sağlamak ve onore etmek için isimlerinin kamuya ait yerlere verilmesi ülkemizin mücadele tarihi açısından da önemlidir, gereklidir, zaruridir…
Faşist Kenan Evren’in ismini caddelere verdiniz, diğer 12 Eylül faşist generali Nurettin Ersin’in ismini de Girne’deki camiye verdiniz, bir bizim insanlarımızın isimleri mi ağır geldi…???
“Dr. Fazıl Küçük Lefkoşa Havaalanı” niye olmasın…???
Yeni yapılacak olan hastane niye özellikle Girne’ye ve Leymosunlulara mal olmuş bir “Ziya Rızkı Girne Devlet Hastanesi” olmasın…???
Eksiği ne…???
Gerekçeniz ne…???
Eski Başbakan Mustafa Çağatay’ı yürüyüş yaparken araba ile ezdiler de adını o caddeye koydunuz, yoksa onu da yapmazdınız, o derece vefasızsınız…  BTMK’ya “İrsen Küçük Ortaokulu” dediniz, itirazım yok, olsun, ama elinizi vicdanınıza koyun, ona sıra gelene kadar ne isimler var unutulan…  
20 Temmuz stadyumu , 20 Temmuz lisesi, 20 Temmuz kahvesi, 20 Temmuz bilmem nesi, doldurdunuz ortalığı, bir hamamı eksik…
Niye YDÜ’nün yaptırdığı o büyük camiye “Rauf Raif Denktaş” ismi verilmesin…???
Sağ siyasiler olarak “Denktaş” derken ağzınız dolar, övünmeye geldi mi bir harman yer istersiniz, yahu daha adamın mezarını bile bitirmediniz, utanın…
Niye Mağusa hastanesi “Faiz Kaymak Mağusa Devlet Hastanesi” olmasın…???
“Bülent Ecevit Anadolu Lisesi” var, itirazım yok, elbette olsun, ama niye bir “Ziya Necati Özkan Lisesi” yok…???
“Ahmet Mithat Berberoğlu” ismi daha mı az yakışır 20 Temmuz stadına…???
Dr.Küçük’ün adını anmayan, Rauf Denktaş’ı  aciz, Kıbrıslı Türkleri de zavallı gösteren o meşhur “Ankaralı Kahraman” filmine en iyi cevap kendi değerlerine sahip çıkmakla olur…

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